Анадырь, , 07:09 — REGNUM В среднем в РФ на одного жителя ежегодно вводится от 0,024 до 1,221 квадратных метров жилья. Регионы Дальнего Востока замыкают рейтинг с самыми маленькими показателями за период с июля 2018 по июнь 2019 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно исследованиям РИА Новости, рейтинг регионов России, где на одного жителя вводится наибольшее количество жилья, возглавила Ленинградская область.

В числе аутсайдеров по строительству жилья оказались Чукотка, Колыма, Камчатка и Мурманская область. Здесь вводится менее 0,025 кв. м жилья на человека.

Чуть лучше показатели у других дальневосточных регионов, но всё же низкие в сравнении с другими российскими субъектами.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область за девять месяцев 2019 года увеличила ввод жилья на 12,1% по сравнению с 2018 годом.