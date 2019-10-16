Благовещенск, , 09:04 — REGNUM Саудовская нефтехимическая компания Sabic намерена принять участие в проекте строительства метанольного завода в Приамурье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Саудиты планируют получить долю в проекте ЕСН Григория Березкина по строительству метанольного завода в Приамурье, об этом пишет РБК.

Проект уже привлёк 49 млрд рублей частных инвестиций, которых, тем не менее, не хватает для создания соответствующей инфраструктуры. 4,9 млрд рублей, как рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, проект получит от государства.

Мощность предприятия составит порядка одного миллиона тонн продуктов метанола.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета будет оплачено строительство инфраструктуры завода по производству метанолов в Приамурье.