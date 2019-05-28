Инфраструктуру для завода метанола в Амурской области оплатят из бюджета

Москва, , 11:21 — REGNUM Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке приняла решение о выделении бюджетных средств на строительство инфраструктуры для производства метанола в Амурской области, сообщает 28 мая пресс-служба Минвостокразвития России.

Всего на создание объектов инфраструктуры потребуется 4,9 млрд рублей. На эти средства, в том числе, будут построены пять объектов в пределах территории опережающего развития (ТОР) «Свободный» стоимостью 2,9 млрд рублей. Ещё 2 млрд рублей потребует строительство транспортной и инженерной инфраструктуры в городе Сковородино, а также сооружение и реконструкция социальных объектов.

Добавим, в Сковородино планируется запустить производство метанола мощностью 1 млн тонн. Инвестором по проекту выступает компания «Технолизинг» (входит в группу ЕСН). Проект будет реализован в ТОР «Свободный». Частные инвестиции в проект составят 49 млрд рублей. Предполагается, что запуск производства позволит создать 270 новых рабочих мест.

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