Пекин, , 06:54 — REGNUM Продажи тяжелых грузовиков в Китае взлетели в сентябре 2019 года, прекратив пятимесячное падение, сообщает агентство Синьхуа.

Около 83 тыс. тяжелых грузовиков было продано в Китае в сентябре, в традиционный сезон продаж, что на 13% выше, чем месяцем ранее. Рост в годовом исчислении составил 6,8%, что значительно выше 1,5% в июле и 2% в августе соответственно.

Компания FAW Jiefang Automotive Co., являющаяся дочерней FAW Group с штаб-квартирой в Чанчуне, продолжает лидировать в продажах тяжелых грузовиков в Китае, увеличив показатели на 7% за первые девять месяцев 2019 года, в годовом исчислении — до 227 900 единиц.

Ожидается, что продажи тяжелых грузовиков в Китае в 2019 году превысят 1,1 млн единиц третий год подряд, достигнув отметки 1,12 млн единиц.

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