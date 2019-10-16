Южно-Сахалинск, , 05:01 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил о создании в регионе медицинского кластера с современной диагностикой, лечением и реабилитацией природными грязями и специальными водами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам сахалинского главы, на острове намерены построить онкобольницу, детский госпиталь и диагностический центр, несколько объектов бальнеологии, которые войдут в медицинский кластер.

«Мы вдруг поняли, что нужно развивать медицину. Мы считаем, что медицинский кластер, сильно дополнит стратегию развития нашего региона. Мы могли бы сотрудничать с Владивостоком, это мог быть единый медицинский кластер», — сказал Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».

Также губернатор озвучил зарплаты врачей на Сахалине — 150−160 тыс. рублей, средний медперсонал — 70 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко, в сентябре 2018 года выступая на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, предложил президенту России Владимиру Путину построить на Дальнем Востоке международный медицинский кластер с самым современным оборудованием и высококлассными специалистами.