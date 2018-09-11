Глава Сахалина предложил создать в ДФО международный медицинский кластер

Южно-Сахалинск, , 06:37 — REGNUM Губернатор Сахалина Олег Кожемяко, выступая на заседании президиума Госсовета во Владивостоке предложил президенту России Владимиру Путину построить на Дальнем Востоке международный медицинский кластер с самым современным оборудованием и высококлассными специалистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Олег Кожемяко обозначил основные проблемы одного из главных бедствий Дальнего Востока — высокой смертности людей трудоспособного возраста. Это, по словам руководителя Сахалинской области, тяжелый климат и некачественные продукты питания. И если изменить климат не в человеческих силах, то решить вопрос с обеспечением населения качественным продовольствием вполне можно.

«Улучшению демографической ситуации, повышению продолжительности жизни способствует обеспечение граждан качественными продуктами питания», — подчеркнул Кожемяко.

На Сахалине в рамках ТОР «Южная» реализуется сразу несколько проектов по производству продовольствия. Это свиноводческие комплексы, молочные фермы. Тепличные хозяйства и птицеводство. В торговых сетях островного региона впервые за постсоветское время появились продукты местного производства — охлажденное качественное мясо, молочная продукция, овощи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 10 сентября провел во Владивостоке заседание президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока. Глава государства подчеркнул, что отток населения из ДФО продолжается — в 2017 году уехало на 17 тыс. человек больше, чем приехало. Президент особо подчеркнул, что жителей Дальнего Востока не устраивают условия жизни в регионе. В первую очередь речь идет о некачественном здравоохранении, нехватке жилья, некачественном, ветхом и аварийном жилье, транспортной недоступности.