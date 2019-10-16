Москва, , 00:39 — REGNUM Приднестровье впервые принимает участие в проходящем в Москве Евразийском промышленном конгрессе «Интеграция». Премьер-министр ПМР Александр Мартынов представил на конгрессе доклад об инвестиционной привлекательности Приднестровской Молдавской Республики, передает ИА REGNUM.

Мартынов заявил, что расширение торгово-экономических связей с Евразийским экономическим союзом является приоритетной задачей республики. Президентом ПМР Вадимом Красносельским поставлена задача в среднесрочной перспективе увеличить товарооборот со странами ЕАЭС в два раза.

«Вопросы евразийского экономического сотрудничества являются одними из ключевых в части развития экономики Приднестровья. А сегодняшний конгресс — это, во-первых, шанс послушать, как осуществляются интеграционные процессы, как взаимодействуют страны ЕАЭС, и это хорошая площадка рассказать о Приднестровье», — сказал премьер.

Одним из направлений, по его словам, может стать инвестиционное сотрудничество. В ПМР вступил в силу закон об инвестициях, разработанный на основе практик и опыта стран Евразийского экономического союза, в частности, России и Казахстана.

Среди основных положений закона — освобождение практически от всех ключевых налогов, включая налог на прибыль на 10 лет, гарантия стабильности законодательства в течение 10 лет, предоставление кредита по доступной процентной ставке. «Мы не просто ждем инвесторов с их проектами, а разработали более 20 проектов, которые, по нашему мнению, могут быть интересны нашим партнерам со всего мира и, конечно же, из стран Евразийского экономического союза. И надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Мы открыты. Добро пожаловать в Приднестровье», — подвел итог Александр Мартынов.