Нью-Дели, , 22:38 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Индия остаётся самой быстрорастущей экономикой мира наряду с Китаем. Об этом 15 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на доклад МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Хотя Индия осталась на вершине рейтинга стран мира по темпам прироста ВВП, согласно прогнозам МВФ, в 2019 году темпы экономического роста южноазиатского государства снизятся до 6,1%. Тем не менее, специалисты Международного валютного фонда утверждают, что темпы прироста ВВП Индии вырастут до 7% уже в следующем году.

Напомним, что ранее Всемирный банк опубликовал свой прогноз развития экономической ситуации в Южной Азии. Специалисты Всемирного банка подчеркнули, что темпы прироста ВВП Индии сократятся до 6%. Всемирный банк также утверждает, что темпы роста экономики южноазиатского государства стабилизируются к 2021 году.