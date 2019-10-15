Лондон, , 21:21 — REGNUM Нефть марки Brent находится вблизи стартовой отметки торгов после кратковременного падения к $58 за баррель, 15 октября передает агентство Reuters.

Нефть ptra

В настоящий момент нефть Brent находится в минусе на 29 центов (0,49%), на отметке $59,06 за баррель. Диапазон «мирового эталона» за день торгов — от $58,01 до $59,69 за баррель.

Нефть WTI подешевела на 39 центов (0,73%), до отметки $53,20 за баррель. Минимальным значением торгов для марки стало $53,78 за баррель, максимальным — $53,78 за баррель.

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