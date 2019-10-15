Москва, , 20:23 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020−2022 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Предполагается, что в 2020 году в бюджет ПФР поступит 8,9 трлн рублей. В 2021 году поступления вырастут до 9,3 трлн рублей, а в 2022 окажутся на уровне в 9,7 трлн рублей.

При этом расходы ПФР в 2020 году достигнут 9,4 трлн рублей, а к 2022 году составят 9,7 трлн рублей.

Таким образом, дефицит фонда будет постепенно снижаться. Если в 2020 году расходы превысят доходы на 118,5 млрд рублей, то в 2022 году бюджет фонда окажется профицитным на 28,5 млрд рублей.

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