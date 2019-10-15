Москва, , 15:52 — REGNUM Спад в товарообороте с Евросоюзом Россия может компенсировать за счёт увеличения экспорта в страны Ближнего Востока. Об этом 15 октября заявил депутат Государственной думы РФ Расул Боташев («Единая Россия) на состоявшемся 15 октября круглом столе в Москве.

Jaafar Alnasser

По словам парламентария, бизнес в АОЭ и Саудовской Аравии ориентируется на действия властей этих стран. Поэтому визит президента России Владимира Путина в эти страны должен оказать поддержку развитию экономических отношений с РФ.

«У нас огромный экспортный потенциал по отношению к этим странам. Они импортируют 98% всей продукции. Сложно конкурировать в Европе или Америке, а вот по отношению к этим странам, особенно учитывая большое количество населения у нас большой потенциал. Товарооборот с Европой у нас сократился в два раза. Думаю, Ближний Восток — тот регион, за счёт которого мы сможем нарастить товарооборот», — заявил Боташев.

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