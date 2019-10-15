Москва, , 14:20 — REGNUM Правительство столицы внесло в Московскую городскую думу проект закона о временной отмене транспортного налога для владельцев электромобилей. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«15 октября Правительство Москвы рассмотрело и внесло в Московскую городскую Думу проект закона, который освободит на 5 лет от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей», — отметил Ефимов.

Разработать данный законопроект поручил мэр Москвы Сергей Собянин. При помощи этой меры планируется увеличить долю автомобилей с электродвигателями в столице. Таким образом власти намерены улучшить экологическую ситуацию в городе. Руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов рассказал ИА REGNUM, что помимо налоговых льгот в столице планируется развивать инфраструктуру для электромобилей.

«В частности, Москва планирует в 2020 году за счет городского бюджета построить 160 зарядных станций для электромобилей. В ходе совместного инвестиционного проекта с ПАО «Россети» будет построено еще 40 зарядных станций», — заявил Тихонов.

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