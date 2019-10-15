Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM Екатеринбургский «Уралхиммаш» завершил изготовление и отгрузку партии конических реторт для Соликамского магниевого завода, сообщает 15 октября пресс-служба предприятия.

Партия, состоящая из 21 конической реторты, была изготовлена на два месяца раньше срока. Общий вес оборудования превысил 150 тонн. На соликамском предприятии оно будет использоваться для аппаратов восстановления и вакуумной сепарации в производстве губчатого титана.

Добавим, уникальный материал получают магниетермическим способом, он является исходным материалом для производства титановых сплавов. Тугоплавкие металлы высокой чистоты востребованы в микроэлектронике, в физическом материаловедении и в медицине, а также для конструирования детекторов темной материи и других низкофоновых экспериментов.