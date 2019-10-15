Шанхай, Китай, , 13:53 — REGNUM Перспективы наращивания экспорта белорусской кондитерской фабрикой «Коммунарка» своей продукции в Китай были обсуждены во время встречи генконсула Белоруссии в Шанхае Валерия Мацеля и генерального директора компании XiangHe Logistics Цуй Бин, сообщает 15 октября пресс-служба генерального консульства Белоруссии в Шанхае.

Встреча, во время которой обсуждались вопросы возможности расширения ассортимента продукции, отгружаемой «Коммунаркой» в Китай, состоялась 14 октября 2019 года. Стороны также рассмотрели возможность участия XiangHe Logistics в деловых форумах «Беларусь-Китай» и «Минск-Шанхай», которые намечены на ноябрь 2019 года в Шанхае.

Напомним, что кондитерская фабрика «Коммунарка» была основана в 1905 году в Минске и является одной из старейших в Белоруссии. Порядка 20% изготавливаемой продукции идет на экспорт, а доля государства в предприятии составляет почти 76%. На фабрики изготавливается более 300 видов изделий.