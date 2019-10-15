Минск, , 13:43 — REGNUM Для реализации потенциала транспортной сети «пространства 1520», существующей в странах СНГ, необходимо привлечение международного транзита, заявил глава Российских железных дорог Олег Белозёров, выступая в Минске на 71-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба компании.

По словам Белозёрова, задача повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров заключается в эффективной работе по таким направлениям, как развитие логистики, цифровизация и повышение клиентоориентированности.

При этом, добавил глава РЖД, одним из ключевых параметров работы участников является соблюдение сроков доставки грузов. Отметим, за первые девять месяцев 2019 года участниками «пространства 1520» перевезено 1,5 млрд тонн грузов, что ниже уровня аналогичного периода 2018 года на 0,6%. При этом объем контейнерных перевозок вырос на 14,3%.

Читайте также: Турция войдёт в единое пространство железных дорог стран бывшего СССР

Читайте ранее в этом сюжете: Глава РЖД призвал партнёров увеличить объёмы перевозок по колее 1520 мм