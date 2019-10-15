Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM Отопительный сезон в Ростове-на-Дону стартует 16 октября в соответствии с постановлением администрации муниципалитета, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В постановлении горадминистрации от 14 октября 2019 года уточняется, что отопительный период «для детских дошкольных, школьных и медицинских учреждений и других объектов социальной сферы по заявкам руководителей» должен был начаться до публикации документа — 1 октября 2019 года.

Начало отопительного периода жилищного фонда определено с 16 октября 2019 года, говорится в документе за подписью исполняющего обязанности сити-менеджера Алексея Логвиненко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что отопительный сезон в Ростовской области стартовал в 48 муниципальных образованиях из 55.

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