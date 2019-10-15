Кабул, , 12:15 — REGNUM 14 октября несколько предпринимателей призвали центральное правительство Исламской Республики Афганистан поднять пошлины на сезонные товары Пакистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News, афганские предприниматели рассматривают поднятие пошлин как ответные меры на действия Пакистана, который уже обложил сезонные афганские товары дополнительными пошлинами.

Предприниматели также призывают правительство поднять тарифы не только на пакистанские, но и на иранские фрукты и овощи.

Афганские предприниматели заявляют, что наступил сезон сбора урожая, но из-за решения Исламабада поднять пошлины на фрукты и овощи, афганские продовольственные товары не имеют доступа на рынок, тогда как пакистанские фрукты и овощи могут свободно экспортироваться в Афганистан.

Афганские предприниматели утверждают, что решения поднять пошлины на пакистанские товары в полной мере отвечает интересам правительства. Если не будет принято соответствующее решение, то афганскому сельскому хозяйству будет нанесен значительный урон.