Москва, , 10:21 — REGNUM Правительство России сочло «нецелесообразным» либерализацию тарифов «Транснефти» на прокачку нефтепродуктов, сообщает 15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания.

По данным издания, необходимо комплексное решение вопроса о регулировании тарифов естественных монополий, в том числе исключения перекрестного субсидирования. «Транснефть» добивается отвязки своих цен от тарифов Российских железных дорог.

Федеральная антимонопольная служба с 2014 года установила, что «Транснефть» не является монополистом, поскольку перевозит менее 25% светлых нефтепродуктов и не транспортирует темные нефтепродукты, уточнили в нефтекомпании

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году «Транснефть» обвинила РЖД в монополизме из-за того, что компания ввела лимиты на оформление вагонов. Перебои в движении и непредсказуемость действий со стороны РЖД побудили «Транс­нефть» содержать парк вагонов «с запасом», заявили тогда в компании.