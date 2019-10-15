Запорожье, Украина, , 09:57 — REGNUM На Украине эксперты оценивают возможность продлить эксплуатацию Днепровской ГЭС ещё на 50 лет, заявил генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, сообщило 15 октября информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня мы вместе с иностранными партнёрами проводим техническую экспертизу и потом будем принимать решение, какие меры необходимо предпринять, чтобы продлить срок эксплуатации плотины на 50 лет», — рассказал он.

Сирота добавил, что в рамках реконструкции через плотину могут сделать двухъярусный переезд.

Напомним, ДнепроГЭС имени В.И.Ленина построили в 1932 году, а в 2016 году украинские власти его «декоммунизировали», переименовав и демонтировав макеты орденов Ленина и Трудового Красного знамени с вывески.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на октябрь 2019 года на Украине общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии составила около 5 тыс. МВт.

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