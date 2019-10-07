Киев, , 11:05 — REGNUM Общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают на Украине по «зеленому» тарифу (СЭС, ВЭС, миниГЭС, биомасса), на начало октября этого года составила около 5000 МВт.

Соответствующую информацию сегодня, 7 октября, обнародовал глава Государственного агентства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Савчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации чиновника, нынешний показатель в 2,77 раз больше, чем в начале октября прошлого года.

Также Савчук отметил, что более 2 млрд евро инвестировано в более чем 2500 МВт новых мощностей «чистой» электроэнергетики, введенных на Украине за 9 месяцев этого года.

Он конкретизировал, что за обозначенный период установлены новые солнечные электростанции мощностью более 2000 МВт, ветровые — более 400 МВт, биогазовые установки — 24 МВт, объекты малой гидроэнергетики — 13 МВт, объекты на биомассе — 4 МВт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее олигархИгорь Коломойский, которого считают очень близким к новой власти Украины, заявил, чтообдумывает возможность подачи запроса в Конституционный суд страны о конституционности выплаты повышенных («зеленых») тарифов за энергию из альтернативных источников. По его мнению, государство вообще не получает выгоды от «зеленой энергетики», а ее дотирование ложится на плечи бизнеса.

В конце сентября стало известно, что представители целого ряда металлургических предприятий Украины — в частности, Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов, Покровского ГОКа и др. — требуют исключить или уменьшить в структуре тарифа на передачу электроэнергии расходы на компенсацию «зеленого» тарифа.

Эксперты не раз заявили, что «зелёный тариф» на Украине в настоящий момент одни из самых высоких мире и в среднем в 2−3 раза выше, чем в Европе.