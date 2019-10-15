Анадырь, 15 октября 2019, 07:29 — REGNUM Из бюджета Чукотского автономного округа семь оленеводческих хозяйств получат новую технику по зимникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Доставка в отдалённые районы начнётся с конца октября.
«Приобрели технику, необходимую сельхозпредприятиям: гусеничный трактор, колёсные вездеходы ТРЭКОЛ, гусеничные ГАЗ 34 039, снегоходы Yamaha Viking и автомобиль УАЗ «Фермер». А по федеральной программе улучшения условий жизни и труда оленеводов закупили 29 усовершенствованных «Яранг 6.5». Кроме того, каждое сельхозпредприятие получит снегоходы «Буран», — рассказали в правительстве округа.
Как сообщало ИА REGNUM, до середины октября оленеводы Чукотки должны получить 29 новых нанояранг.