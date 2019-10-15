История вопроса

Поручение разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2025 года было дано президентом Владимиром Путиным в сентябре 2018 года. По его словам, одной из главных задач должно стать ускорение роста экономики дальневосточных регионов на 6% в год. В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля российский президент заявил о необходимости поднять ключевые социально-экономические показатели субъектов Дальнего Востока и качество жизни местных жителей на уровень выше среднероссийского.