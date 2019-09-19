Анадырь, , 10:57 — REGNUM Оленеводы Чукотки получат 29 новых нанояранг, их обещают доставить во все районы до середины октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Чукотка: мы завтракаем красной икрой и 11 раз отмечаем Новый год

«В наноярангах —»Яранга 6.5» — заменили фанерный авиационный каркас на материал из стеклопластика, установили механический подъёмник и облегчили купол», — цитирует начальника производственного отдела окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Александра Кудрявцева ИА «Чукотка».

На усовершенствование яранг было выделено 72,5 млн рублей, 5% — деньги бюджета Чукотки, основные средства поступили из Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, приглашая гостей на выставку Чукотки на V ВЭФ, губернатор Роман Копин сказал:

«Мы первыми в стране встречаем рассвет и целых 11 раз — Новый год. Мы завтракаем красной икрой, наблюдая самые красивые рассветы и закаты. Здесь находится источник полной летописи климатических изменений Земли — загадочное реликтовое озеро Эльгыгытгын. Здесь, на о. Врангеля, родильный дом белых медведей. А ещё Чукотка — это последнее пристанище мамонтов».