Ханой, 15 октября 2019, 11:09 — REGNUM Более 60% малых и средних предприятий Вьетнама заявили о нехватке финансирования. Компания InsightAsia опубликовала доклад, в котором представлена оценка развития малого и среднего бизнеса в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ).
По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», 62% участвующих в опросе компаний заявили о проблемах с финансированием.
По мнению представителей компании, этот аспект значительно тормозит развитие малого и среднего бизнеса во Вьетнаме.
Из-за нехватки средств компании не могут масштабироваться. Производители также не могут позволить себе необходимые станки и сырье.