Ханой, , 11:09 — REGNUM Более 60% малых и средних предприятий Вьетнама заявили о нехватке финансирования. Компания InsightAsia опубликовала доклад, в котором представлена оценка развития малого и среднего бизнеса в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», 62% участвующих в опросе компаний заявили о проблемах с финансированием.

По мнению представителей компании, этот аспект значительно тормозит развитие малого и среднего бизнеса во Вьетнаме.

Из-за нехватки средств компании не могут масштабироваться. Производители также не могут позволить себе необходимые станки и сырье.