Москва, , 20:38 — REGNUM Счетная палата РФ фиксирует отсутствие проекта распределение дотация для выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020−2022 гг.

Содержание документов, представленных одновременно с законопроектом, в основном соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, отмечают аудиторы.

«Вместе с тем в составе законопроекта отсутствует проект распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации, что не соответствует части 3 статьи 131 Бюджетного 10 кодекса Российской Федерации», — следует из представленного в Госдуму заключения Счетной палаты.

Проект федерального бюджета на очередную «трехлетку» внесло в Госдуму правительство РФ.