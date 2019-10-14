Бишкек, , 19:52 — REGNUM В 2019 году воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС хватит для бесперебойного электроснабжения, но в последующие годы наступит маловодный период. Об этом заявил директор Национального энергетического холдинга Киргизии Айтмамат Назаров на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, передает «Tazabek».

Отвечая на вопрос о том, как планируется обеспечивать киргизстанцев электричеством при условии, что воды в Токтогульском водохранилище на 2 млрд кубометров меньше нормы, глава Нацэнергохолдинга сообщил, что энергетики уже предприняли нужные меры.

По его словам, с соседними странами уже провели переговоры по теме предстоящего импорта электроэнергии в Киргизию, а также отключены компании, занимавшиеся майнингом криптовалют.

При этом, как уверяет Назаров, закупка электричества за рубежом не должна будет повлиять на действующие в республике тарифы.

ИА REGNUM напоминает, что Токтогульская гидроэлектростанция является крупнейшим энергетическим объектом Киргизии — вырабатывает до 70% производимой на территории республики электроэнергии.