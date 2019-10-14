Москва, , 19:13 — REGNUM Льготная ставка по ипотеке на вторичное жилье для семей может достигать 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству изучить возможность оформления льготной ипотеки для семей на вторичном рынке.

«Вероятнее всего, льготная ставка в регионах будет в пределах 5%, а на Дальнем Востоке — 2%, как и обещано ранее (правда пока неясно, будет ли эта программа распространяться на вторичное жилье). В программе могут быть многодетные семьи, молодые семьи до 35 лет и неполные семьи с ребенком», — считает Савченков.

В целом, по его словам, льготная ипотека на вторичное жилье в некоторых городах будет гораздо выгоднее для молодых семей, чем покупка квартиры в новостройке.

«Дело в том, что в таком случае можно найти более дешевый вариант, без качественного ремонта, но с возможностью получить больше квадратных метров за те же деньги, что и новостройка», — объясняет Савченков.

Кроме того, по его словам, многие семьи будут с большей вероятностью приобретать вторичное жилье из-за шаговой доступности к детским садам и школам. Так, отмечает эксперт, сегодня многие семьи снимают квартиры в центре города, где не ведется многоэтажная застройка. Там они оформляют документы и устраивают ребенка в детский сад или школу.

«Покупка квартиры в отдаленном микрорайоне связана не только с переездом, но и переводом ребенка в новую школу, — что не так проблематично, — или детский сад, что гораздо сложнее, так как мест не всегда хватает, а в некоторых микрорайонов не хватает и детских садов», — считает Савченков.