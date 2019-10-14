Душанбе, , 18:15 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о высоком росте горнорудной промышленности страны сегодня, 14 октября, на встрече с работниками сферы промышленности.

По его данным, за период с 2000 по 2019 год в стране предприятия указанной сферы произведено продукции на сумму 26 млрд сомони, что на сегодня эквивалентно порядка 2,7 млрд долл. Президент подчеркнул, что темп роста объёма производства за названный период увеличился в 13,5 раз, потому как только за 2018 год горнорудные предприятия страны произвели продукцию на 5,9 млрд сомони (608,7 млн долл.).

Также Эмомали Рахмон отметил более чем трёхкратный рост числа рабочих мест в отрасли: если до 1992 года в сфере цветных металлов и горнодобывающей промышленности работали порядка 3 тысяч сотрудников, то на сегодня этот показатель превышает 10 тысяч человек. Как подчеркнул глава государства, более 1100 рабочих мест были созданы только за последние два года — за счёт создания новых предприятий.