Москва, , 14:01 — REGNUM Несмотря на то, что США ввели в санкционный список крупнейшую судоходную компанию Китая China COSCO Shipping Co, которая закупала иранскую нефть, цены на черное золото отреагировали нейтрально, считает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. По его мнению, несмотря на восстановление настроений инвесторов по отношению к риску, менеджеры хедж-фондов оказались в минусе второй месяц подряд в сентябре, снизив свою текущую доходность до 5,8% и отставая от мирового рынка акций, который за месяц вырос на 2,1%.

Добыча нефти

«Нефть в течение последних нескольких лет, теперь даже таких вещей, как зловещая напряженность на Ближнем Востоке, которая обещает разжечь Вторую Мировую Войну, недостаточно чтобы обеспечить стабильный рост цен на нефть. Важным фактором давления по-прежнему остается геополитический фактор, а именно для крупных инвесторов были недостаточны детали промежуточной сделки между США и Китаем, что создало еще больше вопросов чем ответов.

Угроза снижения мирового спроса на нефть вновь стала актуальной. Глобальные рынки находятся в полной неопределенности, несмотря на то, что Дональд Трамп был доволен встречей и промежуточной сделкой. Крупные инвесторы похоже, что не будут мириться с огромными рисками, и будут стараться фиксировать свои позиции и пересматривать инвестиционные портфели делая поправку на общую геополитическую конъюнктуру», — заключил эксперт.

По словам Гайдара Гасанова, в этой связи нефтяной рынок будет опираться на настроения инвесторов и напряженность на Ближнем Востоке.

Как можно заметить, ситуация, связанная с вопросами торговых войн, играет большую роль для рынка нефти, если не предположить эскалации военных действий на Ближнем Востоке. Тем не менее, будем фиксировать по рынку нефти более негативный сценарий, а именно, что нефтяные котировки могут вновь снизится до 58 долларов за баррель для марки Brent, а сланцевая нефть WTI может снизится до 52,8 долларов за баррель, заключил Гайдар Гасанов.