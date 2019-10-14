Псков, , 12:52 — REGNUM В Псковской области сегодня, 14 октября, отключён аналоговый телевизионный сигнал, на смену которому пришло цифровое телевизионное вещание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, символическую кнопку перехода на «цифру» в прямом эфире нажали вице-губернатор региона, руководитель регионального оперативного штаба по переходу на цифровое телевещание Николай Цветков, представитель Министерства цифрового развития и связи Вероника Крючкова, заместитель руководителя Российской телевизионной и радиовещательной сети Дмитрий Назаров и директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

«Мы в цифровом эфире! Все прошло гладко и без помех», — объявила в студии ведущая ГТРК «Псков» Алина Чабан в ходе торжественной церемонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналоговое телевещание в России было отключено сегодня, 14 октября, с борта Международной космической станции. Символический сигнал к отключению дал космонавт Александр Скворцов.

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Псковская область вошла в четвёртую волну отключения от аналогового телесигнала, наряду с ещё 20 регионами России.

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