Королёв, Московская область, , 12:42 — REGNUM Аналоговое вещание в России отключено с борта Международной космической станции. Символический сигнал к отключению дал космонавт Александр Скворцов, передает 14 октября радиостанция «Говорит Москва».

Скворцов вышел на прямую связь с Центром управления полетами в подмосковном Королёве, объявил о завершении в России перехода на цифровое телевидение и нажал кнопку на компьютере, что символизировало отключение аналогового ТВ.

Космонавт находился на связи на фоне флага с изображением цифровой бабочки — символа цифрового эфирного телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, переход к цифровому вещанию в России произошел в соответствии с федеральной программой, регионы отключали от аналогового ТВ в несколько этапов. Четвертая волна цифровизации телевещания завершилась 14 октября.

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