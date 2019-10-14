Москва, , 11:06 — REGNUM В банкротном деле АО «Группа Е4», в числе контролирующих лиц которого был бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, отметилось госучреждение «Главное хозяйственное управление» управления делами президента Белоруссии. Сумма претензий небольшая — около 900 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фемида AJEL

Суд ходатайство рассмотрел и прекратил производство по нему, указав, что обязательства возникли после даты принятия заявления о признании АО банкротом. Речь идёт о платеже за январь 2016 года «на основании договора №1 307 359 аренды капитальных строений, изолированных помещений, их частей от 18.07.2012 года».

Как сообщало ИА REGNUM, Абызов ранее был главой совета директоров инжиниринговой компании «Группа Е4», которая была частью бизнес-группы RU-COM. Компания с декабря 2016 года — банкрот, а в рамках конкурсного производства идёт формирование реестра кредиторов. В стадии рассмотрения также претензии кредиторов о привлечении топ-менеджеров компании к субсидиарной ответственности на сумму порядка 34 млрд рублей.

Михаил Абызов осенью 2019 года стал фигурантом уголовного дела. Так в сентябре 2019 года ему предъявили обвинения по двум статьям УК РФ — незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализация средств, которые получены в результате совершения преступления. Следователи считают, что экс-министр нарушил запрет на совмещение госслужбы и бизнес-деятельности. До этого бывшего главу «Открытого правительства», занимавшего этот пост с мая 2012 по май 2018 года, заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, хищении госсредств (4 млрд рублей). На сегодня Михаил Абызов находится под арестом.

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