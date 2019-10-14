Нижний Новгород, , 09:32 — REGNUM В Нижегородской области с целью материального обеспечения ведущих спортсменов и их тренеров планируется увеличить единовременные выплаты за призовые места на олимпиадах, чемпионатах, первенствах Европы и кубках мира, но при этом из списка мер дополнительной поддержки исчезнет выплата на приобретение жилья, а также выделение жилья. Соответствующий законопроект внесён губернатором в комитет по социальным вопросам Законодательного собрания области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

До внесения поправок граждане России — члены сборных команд РФ основного и резервного составов, которые постоянно живут в области и после 1 июля 2008 года заняли призовые места на Олимпийских, Параолимпийских, Сурдолимпийских играх, мировых и европейских чемпионатах, первенствах и кубках Европы и мира, а также их тренеры имели возможность получить единовременную выплату, а спортсмены ещё и стипендию. Обе категории могли также рассчитывать на жильё от региона или разовую выплату на его покупку. В новой редакции от жилищной выплаты решено отказаться. Те, кто не успел получить жильё до отмены нормы, но имел на это право, сохранят такую возможность.

Тем же документом размер единовременной денежной выплаты увеличивается. Так олимпийцы, параолимпийцы, сурдолимпийцы за первое место смогут получить не 500 тыс. рублей, а 3 млн рублей, за второе место — 2 млн рублей вместо 400 тыс. рублей, за третье — 1 млн рублей вместо 300 тыс. рублей. Из новой редакции исчезло поощрение за четвёртое, пятое и шестое места, которое составляло от 150 до 50 тыс. рублей соответственно.

За три первые места на чемпионатах мира выплаты составят от 200 до 500 тыс. рублей (ранее они были от 42 до 60 тыс. рублей), но появляется оговорка, что выплаты будут только за победы «по олимпийским, параолимпийским и сурдолимпийским видам спорта». Те же оговорки в случае принятия законопроекта будут действовать и для чемпионатов Европы, Кубков мира и Кубков Европы. Победы на чемпионатах Европы оценивают от 100 до 300 тыс. рублей вместо 30−50 тыс. рублей.

Размер выплат тренерам предлагается установить на уровне не 100% от размера выплаты спортсмену, а всего 50%.

Нормы в случае принятия Заксобранием вступят в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, в Нижегородской области спортсмены, продемонстрировавшие высокие достижения, также имеют право на бесплатный земельный участок.

Читайте также: Спортсменам-медалистам дадут бесплатную землю в Нижегородской области