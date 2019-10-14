Бангалор, Индия, , 09:57 — REGNUM Индийская компания «SSS Defence» намерена запустить серийное производство первых отечественных снайперских винтовок. Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В официальном заявлении генеральный директор «SSS Defence» Вивек Кришнан подчеркнул: «Мы разработали два прототипа новых снайперских винтовок калибра 7,62 мм и 8,58 мм. Длина ствола новых изделий будет варьироваться от 50 до 60 см в зависимости от конкретных боевых задач». Он также добавил, что выпуск первых отечественных снайперских винтовок позволит в скором времени превратить Индию в крупнейший мировой хаб по производству вооружения, а также экспортера оборонной продукции.

Корпорация «Stumpp, Schuele & Somappa» (SSS), которая специализируется на производстве пружин для различных целей, вышла на рынок оружия после запуска программы «Производите в Индии». «SSS Defence» стала одной из немногих компаний, которым была выдана лицензия на производство вооружения.