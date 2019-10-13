Москва, , 07:34 — REGNUM Численность служащих Госавтоинспекции сократят в некоторых субъектах РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в ведомстве.

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — сообщает источник агентства.

Сокращение численного состава ГИБДД вызвано необходимостью усилить подразделения МВД, занимающихся вопросами миграции.

Напомним, в середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что озвученная мысль президента Сбербанка Германа Грефа повысить оклады полицейским при сокращении количества сотрудников заслуживает внимания.