Москва, 13 октября 2019, 07:34 — REGNUM Численность служащих Госавтоинспекции сократят в некоторых субъектах РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в ведомстве.
Сокращение численного состава ГИБДД вызвано необходимостью усилить подразделения МВД, занимающихся вопросами миграции.
Напомним, в середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что озвученная мысль президента Сбербанка Германа Грефа повысить оклады полицейским при сокращении количества сотрудников заслуживает внимания.