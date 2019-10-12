Комрат, Молдавия, , 09:44 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Майя Санду совершила 11 октября первый рабочий визит в Гагаузию. Как передает ИА REGNUM, на встрече с башканом (главой) Гагаузии Ириной Влах Санду сказала, что правительство сейчас дорабатывает план действий для Гагаузиии в ближайшее время кабмин в полном составе проведет выездное заседание в Комрате.

В ходе визита в Гагаузию Санду проверила ход работ по строительству объездной дороги вокруг Комрата и посетила ряд учебных заведений, включая единственный в Комрате лицей с преподаванием на молдавском языке.

На встрече с представителями местных властей премьер сказала, что из-за политики прежних властей лучшие люди покидали регион и страну, и сейчас ситуация в этом плане сложнее чем когда-либо.

Новая власть, по ее словам, будет работать для того, чтобы создавать условия, чтобы люди оставались в стране и возвращались. Приоритеты, по ее словам, — это рабочие места, более высокие зарплаты и качественные услуги.