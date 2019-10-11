Москва, , 19:32 — REGNUM Сервис «Яндекс.Такси» подал новую заявку в Федеральную антимонопольную службу о покупке активов группы таксомоторных компаний «Везет» в связи с изменением структуры сделки. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба сервиса.

Накануне стало известно, что «Яндекс.Такси» отозвал ходатайство на покупку активов ГК «Везет». Принять решение о сделке ФАС не успела. Это должно было произойти сегодня, 11 октября.

Теперь в сервисе заявили, что подают новую заявку из-за того, что структура сделки несколько изменилась. Стороны смогли договориться о купле-продаже большего количества активов группы, в частности, в сделку вошел сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Яндекс.Такси» хочет поглотить группу компаний «Везет», которая является сервисом заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России.