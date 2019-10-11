Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Правительство Петербурга подписало концессионное соглашение на создание трамвайной линии из Купчино в Славянку через Шушары. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Трамвай в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Контракт на создание и эксплуатацию сети подписали 11 октября с компанией «БалтНедвижСервис». Новая трамвайная линия пройдет по Фрунзенскому и Пушкинскому районам и предполагает строительство пяти надземных сооружений — эстакад и мостов.

«Это поможет избежать пересечения линии с существующими крупными магистралями, разгрузить дорожную сеть и не создавать пробок в часы пик», — считают в Смольном.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов подчеркнул, что создание новой трамвайной сети будет иметь большое значение для отдаленных районов города, чтобы они стали комфортнее и доступнее для горожан.

ООО «БалтНедвижСервис» было создано Группой компаний «АБЗ-1» и Газпромбанком. Концессионным соглашением предусмотрено строительство и последующая эксплуатация трамвайной сети от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка, в том числе возведение трамвайного депо и создание минимум 15 остановок. Также концессионер обязан закупить и эксплуатировать не менее 21 трамвая.

Первый этап строительства от Балканской до Шушар должны ввести в эксплуатацию не позднее четырех лет со дня заключения концессионного соглашения, то есть не позже осени 2023 года. Второй этап от Шушар до Славянки — не позднее осени 2024 года. Протяженность трамвайных путей составит не менее 21 километра. Объем частных инвестиций предполагается на уровне минимум 25,9 млрд рублей.

Предполагается, что ждать трамвай на конечных остановках жителям не придется дольше 5 минут, а дорога от Славянки до метро «Купчино» сократится вдвое, составив 30−35 минут.

Трамваи должны быть стопроцентно низкопольными, рассчитанными на любые температуры, оборудованы wi-fi. Средняя скорость движения с учетом остановок — 25 км/ч.

Заметим, в городе уже функционирует частная трамвайная сеть под названием «Чижик» в Красногвардейском районе. Имя для «купчинского» трамвая петербуржцы выберут через конкурс, который пройдет на сайте tram-express.spb.ru до 31 января 2020 года.

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