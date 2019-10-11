Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль третий день подряд демонстрирует значительный рост, который начался на заявлениях Джерома Пауэлла, о дополнительных мерах поддержки путем начала выкупа ценных бумаг на баланс ФРС, в случае необходимости, а продолжился на фоне продвигающихся торговых переговоров, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Сегодня, 11 октября, незадолго до открытия американского рынка президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере» о «большом дне в переговорах с Китаем» и намерении 12 октября встретиться с вице-премьером Лю Хэ. Мировые финансовые рынки восприняли новость как позитивный сигнал.

Технически валютная пара доллар/рубль сменила краткосрочный тренд на нисходящий, пробив отметку 64,54. В рамках новой формации движение ожидается в район 63,60. Но при условии, что новостной фон останется позитивным для валют EM», — отметил эксперт.

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