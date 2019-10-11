Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:15 — REGNUM В рамках национального проекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать более 29 км дорог. Об этом заявил заместитель главы города Егор Копысов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего в 2020 году в Нижнем Тагиле запланирован ремонт 22 участков улично-дорожной сети общей площадью более 430 тысяч квадратных метров.

Напомним, что в Екатеринбурге в 2020 году запланировано отремонтировать 18 участков общей протяжённостью свыше 21 км.

Отметим, что в рамках нацпроекта до 2024 года в Свердловской области планируется выделить на ремонт улично-дорожной сети свыше 22 млрд рублей.

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