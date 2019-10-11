Ашхабад, , 13:12 — REGNUM Туркмения заинтересована в том, чтобы на заседании Экономического совета СНГ в 2020 году больше внимания уделили теме формирования и развития энергетических, промышленных, транспортных и торговых коридоров, соединяющих государства Содружества с мировыми рынками. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Саммите глав государств СНГ.

«СНГ должно играть инициативную роль на континенте, выступать активным участником развития и расширения торгово-экономического партнёрства между Востоком и Западом, Азией и Европой», — подчеркнул он.

Туркменский лидер отметил, что в качестве примеров такого сотрудничества можно рассматривать проекты газопровода «Туркмения — Узбекистан — Казахстан — Китай» и железной дороги Казахстан — Туркмения — Иран.