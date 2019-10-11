Москва, , 13:15 — REGNUM Поступления в бюджет Москвы от бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, увеличились на 18 процентов с начала 2019 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 11 октября.

Всего за девять месяцев московские организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), перечислили в городской бюджет 84,1 миллиардов рублей налогов, что на 18 процентов выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов, поступления от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (ставка 6 процентов), составили 63,8 миллиардов рублей — на 19 процентов больше, чем за девять месяцев 2018 года. Те, кто выбрал объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 15 процентов), уплатили 20,3 млрд рублей налогов (повышение на 14 процентов).

Денис Тихонов добавил, что УСН пользуется популярностью у малого бизнеса благодаря удобству, связанному с низкими налоговыми ставками и простой отчетностью. Чаще всего эту систему выбирают индивидуальные предприниматели, число которых в столице постоянно растет.

В сообщении отмечается, что правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми максимальный размер годового дохода для применения УСН планируется повысить с нынешних 150 миллионов рублей до 200 миллионов рублей.