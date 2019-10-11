Сеул, , 12:33 — REGNUM В сентябре 2019 года остаток непогашенных кредитов, взятых в банках Южной Кореи, увеличился на 4,8 трлн вон (~$4,05 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2019 года остаток непогашенных кредитов в стране увеличился до 867 трлн вон (~$732,34 млрд).

Известно, что в прошлом месяце в стране зафиксировали самый маленький рост объема кредитования. В период с мая по июль остаток непогашенных кредитов увеличивался в среднем на 5 трлн вон (~$4,22 млрд), а в августе — на 7,4 трлн вон (~$6,25 млрд).

Специалисты отмечают, что объем ипотечного кредитования увеличился на 4 трлн вон (~$3,37 млрд), что на 600 млрд вон (~$506,8 млн) меньше, по сравнению с прошлым месяцем. А объем других видов кредитования, напротив, сократился на 1,9 трлн вон (~$1,6 млрд), до 900 млрд вон (~$760,2 млн).

Кроме того, объем корпоративных кредитов также увеличился на 1,4 трлн вон (~$1,18 млрд), до 4,9 трлн вон (~$4,13 млрд), а объем кредитов для МСП сократился до 4,8 трлн вон (~$4,05 млрд).

По состоянию на конец сентября, общий остаток непогашенных кредитов, взятых в банках страны, составил 1,71 квдрл вон (~$1,44 квдрл), что на 5,7 трлн вон (~$4,81 млрд) больше по сравнению с августом текущего года.