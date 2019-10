Москва, , 12:44 — REGNUM Экономические санкции США в отношении китайской государственной компании Cosco, являющейся оператором танкеров, не повлияют на вывоз сжиженного природного газа (СПГ) с проектов «Новотэка» на Ямале. Об этом 11 октября заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, мы найдем решение и в том числе и обеспечим вывоз нашего СПГ с проектов «Ямала». Мы точно решим эту задачу», — заяви Мантуров.

Также он отметил, что его ведомство подстрахуется на этот случай и напомнил, что заложение судоверфи «Звезда», при данных обстоятельствах, оказалось очень своевременным решением, а выход на производство на её стапелях крупнотоннажных судов, и в том числе газовозов, даст возможность избежать последствий введения санкций.

Отметим, ранее, в сентября текущего года, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкциий против шести китайских компаний за нарушение запрета на перевозки иранской нефти, в том числе танкерных операторов Cosco — Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. Ltd. and Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. При этом канадская компания Teekay LNG, связанная с Cosco, через свои аффилированные лица и совместные предприятия владеет четырьмя СПГ-танкерами класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта «Ямал СПГ».