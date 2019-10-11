Париж, , 11:25 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году до одного миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете агентства.

Отмечается, что Предложение нефти государства, не входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в текущем году вырастет на 1,8 млн баррелей в сутки, в 2020 году — на 2,2 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем спрос на нефть ОПЕК в первом квартале следующего года упадет до 28,2 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее МЭА уменьшило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2019 году с 1,2 млн до 1,1 млн баррелей в сутки. Агентство понизило прогноз из-за обострения геополитических трений и допустило, что позже также пересмотрит его в сторону понижения. Ожидаемый спрос на нефть в 2019 году агентство оценивало в 100,4 млн баррелей в сутки.

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