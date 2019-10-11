Мванза, Танзания, , 09:53 — REGNUM Компания MILVIK была удостоена награды «самая инновационная страховая компания Танзании» благодаря ее услуге «Мобильная страховка», которой могут воспользоваться все пользователи службы денежных переводов мобильного оператора Tigo. Об этом сообщает газета Nipashe.

Представители компании получили награду Танзанийской страховой ассоциации (Tira) в городе Мванза, передает издание.

В интервью журналистам после вручения награды генеральный директор компании Беренгере Лависсе заявил, что MILVIK славится простыми и выгодными решениями для клиентов с низкими доходами при сотрудничестве со службой денежных переводов Tigo Pesa, Resolution и Mo.

«С помощью нашей новой страховки «Госпитализация с детьми» родители могут находиться со своими детьми в больницах и контролировать их лечение, отчисляя всего лишь 750 танзанийских шиллингов (0,33 долларов США) за каждого ребенка ежемесячно с помощью своего мобильного телефона без заполнения и подписания большого числа документов», — заявил Лависсе.

Также компания предоставляет страховой пакет «Госпитализация» за 1500 танзанийских шиллингов (0,65 долларов США) в месяц, пакет «ДТП» за 1000 танзанийских шиллингов (0,44 долларов США) в месяц и страхование жизни за 1500 танзанийских шиллингов (0,65 долларов США) в месяц. Также у компании есть пакет под названием «Мой покой», объединяющий все услуги компании, отметил Лависсе.

Он добавил: «Мы благодарим наших клиентов за то, что они доверяют нам охрану их семей, мы надеемся представить более инновационные услуги к 2020 году».

»В мае этого года (2019) MILVIK запустила новую систему платежей, с помощью которой оплата страховки ежемесячно снимается со счета клиента в Tigo Pesa автоматически по более выгодной цене», — добавил Лависсе, призывая всех присутствующих на награждении начать пользоваться страхованием от MILVIK.