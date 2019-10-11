Сингида, , 09:00 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что правительство страны продолжит политику по сокращению импорта ряда категорий товаров. Об этом сообщает газета Nipashe.

По словам Маджаливы, власти намерены заместить импорт развитием внутреннего производства, тем самым поддерживая местного производителя, в особенности в сфере древообрабатывающей промышленности и производстве пищевых масел.

«Я хочу заверить вас в том, что наши товары качественные и пользуются спросом не только у покупателей внутри страны, но и за рубежом. Я призываю вас производить большее количество товара, используя местное сырье, что позволит снизить стоимость производства, а также обеспечить товар конкурентоспособной рыночной ценой», — заявил он на открытии выставки объединения малых предпринимателей Танзании, пришедшей в муниципалитете Сингида.

Он добавил, что правительство продолжит улучшать производственную инфраструктуру.

«Я призываю всех граждан Танзании, в особенности тех, кто считает, что только импортные товары качественные, оставить это мнение, потому что наши товары хорошие и достойного качества», — подчеркнул Маджалива.