Новосибирск, , 06:10 — REGNUM В Новосибирске власти хотят отказаться от бесплатных парковок на Красном проспекте. Вместо них на участке от площади Свердлова до площади Калинина появятся сотни платных стояночных мест, пишут «НГС Новости».

Инициативу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал депутат Александр Бурмистров (КПРФ).

«Закончился срок подачи документов на конкурс по созданию системы платных парковок в Новосибирске. На этом этапе «Городским центром организации дорожного движения» закупается софт и оборудуются первые 431 парковочное место, — рассказал он. — К документу и самой логике реализации проекта в Новосибирске появляется всё больше вопросов. На какие-то получаю ответы, на какие-то нет. Вернулся из Казани, установил там контакт с муниципальным учреждением «Организатор городского парковочного пространства». Первую независимую оценку происходящего в нашем городе уже получил».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в Новосибирске, возле железнодорожного вокзала «Новосибирск — Главный», на площади Гарина-Михайловского заработала первая платная автоматизированная парковка.

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