Пекин, , 04:25 — REGNUM Китай ввел промышленный индекс с помощь устойчивому развитию сектора вылова океанических кальмаров, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Индекс океанических кальмаров Китая отслеживает и оценивает ресурсные запасы кальмаров, цены на их и промышленное развитие. Он был введен Китайской ассоциацией рыболовства в дальних водах и целом рядом других организаций.

Индекс, как ожидается, поможет пополнению запасов океанических кальмаров, эффективности вылова и улучшению ценообразования на рынках страны.

Отметим, что Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем океанических кальмаров при производстве более 520 тыс. тонн в 2018 году.