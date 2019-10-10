Симферополь, 10 октября 2019, 18:23 — REGNUM Представители крымского гостиничного бизнеса в 2019 году заплатили налогов вна 25% больше, чем в прошлом году. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории крымского полуострова отдохнули около миллиона граждан Украины. Также российский полуостров посетили представители ещё 158 стран.
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