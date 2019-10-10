Симферополь, 10 октября 2019, 18:08 — REGNUM Поток туристов в Крым в 2018 году побил рекордные показатели постсоветского периода, в 2019 году он также может быть побит. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил его председатель Алексей Черняк.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории крымского полуострова отдохнули 6,6 миллиона туристов. Из них около одного миллиона — граждане Украины.
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